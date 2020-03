Axmed Madoobe: Dowladda federalku waxay iigu goodisay lacag qaado oo meesha isaga tag ama waan ku dilaynaa.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta ku sheegay in uu diiday dalab lacageed oo dowladda federalka usoo bandhigtay si uu meesha uga baxo.

Madaxweyne Axmed Madoobe oo barlamaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland ka hor hadlayay ayaa yidhi,’’ Waxaa maanta aniga sharaf ii ah inaanan reer Jubbaland dhaafsiisan 20milyan oo afka la iigu shubo, Mana jiro macno aan ka gorgortami karay.

Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay in loo hanjabay oo loogu goodiyay haddii uu xilka iskusii dhajiyo in la dilidoono loona adeegsandoono dowladdo shisheeye . Waxa uu tilmaamay in dowladda federalka dad usoo adeegsatay in sidaas loogu goodiyo.

‘’Jubbaland, culayska ugu badan aniga ayuu igu dhacayay, waxay gaartay in la idhaho lacag qaado oo meesha isag tag. Wiilasha isiinayay amarkaas waxay ahaayeen wiilal yaryar oo aan dowladnimada waxnba ka aqoonin. Waxaa intaas ii dheer hanjabaado iyo in la yiraahdo waan ku dilaynaa iyadoo la kaashanayo dowladda hoose,’’ ayuu yidhi Axmed Madoobe.

Axmed Madoobe wuxuu ugu baaqay madaxweyne Farmaajo inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan oo ay ku kala baxaan dastuurka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale uu baaq udiray dowladdaha Turkiga iyo Qatar isagoo ka codsaday inay joojiyaan dhaqaalaha iyo ciidamada ay tababarayaaan